"Россия лишь стала богаче": В Венгрии рассказали, как ЕС выстрелил себе в ногу санкциями

Представитель венгерского МИД Тамаш Менцер также заявил, что осенью можно ожидать пересмотра санкционной политики Евросоюза, поскольку с наступлением холодов "реальность стучится в каждую дверь" в Западной Европе. По результатам опроса центра изучения общественного мнения Szazadveg, более 70% венгров считают, что антироссийские санкции вредят Европе, в том числе Венгрии. В свою очередь, госсекретарь по двусторонним отношениям МИД Венгрии Тамаш Менцер предположил, что уже осенью Евросоюз может пересмотреть санкционную политику.