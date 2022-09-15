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14 сентября, 23:50

"Россия лишь стала богаче": В Венгрии рассказали, как ЕС выстрелил себе в ногу санкциями

В Правительстве Венгрии заявили, что санкции ЕС "выстрелили в обратную сторону"

Представитель Правительства Венгрии Александра Сенткирайи назвала санкции Евросоюза против России оружием, которое выстрелило в обратную сторону. Чиновник утверждает, что Европа из-за этого стала беднее, а РФ, напротив, богаче.

"Европа санкциями выстрелила себе в ногу", — сделала вывод Сенткирайи у себя в социальных сетях.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что введённые против России санкции вызвали такую инфляцию и нехватку энергии в странах ЕС, что кризис может поставить "на колени" весь регион. На слова главы венгерского правительства отреагировал российский сенатор Алексей Пушков: он высказал мнение, что в Берлине и Брюсселе считают, что премьер Орбан посылает президенту России Владимиру Путину "неверные сигналы".

Названы страны ЕС, которые первыми изменят позицию по санкциям против России

Названы страны ЕС, которые первыми изменят позицию по санкциям против России

Представитель венгерского МИД Тамаш Менцер также заявил, что осенью можно ожидать пересмотра санкционной политики Евросоюза, поскольку с наступлением холодов "реальность стучится в каждую дверь" в Западной Европе. По результатам опроса центра изучения общественного мнения Szazadveg, более 70% венгров считают, что антироссийские санкции вредят Европе, в том числе Венгрии. В свою очередь, госсекретарь по двусторонним отношениям МИД Венгрии Тамаш Менцер предположил, что уже осенью Евросоюз может пересмотреть санкционную политику.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Дмитрий Алексиевич

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