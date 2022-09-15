"Россия лишь стала богаче": В Венгрии рассказали, как ЕС выстрелил себе в ногу санкциями
В Правительстве Венгрии заявили, что санкции ЕС "выстрелили в обратную сторону"
Представитель Правительства Венгрии Александра Сенткирайи назвала санкции Евросоюза против России оружием, которое выстрелило в обратную сторону. Чиновник утверждает, что Европа из-за этого стала беднее, а РФ, напротив, богаче.
"Европа санкциями выстрелила себе в ногу", — сделала вывод Сенткирайи у себя в социальных сетях.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что введённые против России санкции вызвали такую инфляцию и нехватку энергии в странах ЕС, что кризис может поставить "на колени" весь регион. На слова главы венгерского правительства отреагировал российский сенатор Алексей Пушков: он высказал мнение, что в Берлине и Брюсселе считают, что премьер Орбан посылает президенту России Владимиру Путину "неверные сигналы".
Представитель венгерского МИД Тамаш Менцер также заявил, что осенью можно ожидать пересмотра санкционной политики Евросоюза, поскольку с наступлением холодов "реальность стучится в каждую дверь" в Западной Европе. По результатам опроса центра изучения общественного мнения Szazadveg, более 70% венгров считают, что антироссийские санкции вредят Европе, в том числе Венгрии. В свою очередь, госсекретарь по двусторонним отношениям МИД Венгрии Тамаш Менцер предположил, что уже осенью Евросоюз может пересмотреть санкционную политику.
ТАСС / Валерий Шарифулин