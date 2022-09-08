Орбан: Санкции против России могут поставить на колени всю Европу

Санкции, введённые против России, вызвали такую инфляцию и нехватку энергии в странах ЕС, что кризис может поставить "на колени" весь регион. Об этом в интервью агентству MTI заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"В настоящее время против России действует 11 тысяч санкций, но... попытки ослабить русских не увенчались успехом. Напротив, жестокая инфляция и дефицит энергии, вызванные санкциями, могут поставить Европу на колени", — отметил он.