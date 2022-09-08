Стало известно, когда фигуристку Косторную выпишут из больницы после операции
Фигуристка Косторная в пятницу будет выписана из больницы
Чемпионка Европы 2020 года Алёна Косторная в пятницу будет выписана из больницы после операции на бедре. Об этом РИА "Новости" заявила тренер спортсменки Елена Буянова.
"Алёну завтра выписывают, но через три недели её вновь госпитализируют на реабилитацию", — отметила Буянова.
Ранее Лайф сообщал, что Алёна Косторная перенесла операцию на бедре, которую ей сделали из-за старой травмы. Спортсменка пропустит контрольные прокаты наших фигуристов и будет готовиться к чемпионату России.
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ТАСС / EPA / Guillaume Horcajuelo