Стало известно, когда фигуристку Косторную выпишут из больницы после операции

Чемпионка Европы 2020 года Алёна Косторная в пятницу будет выписана из больницы после операции на бедре. Об этом РИА "Новости" заявила тренер спортсменки Елена Буянова.

"Алёну завтра выписывают, но через три недели её вновь госпитализируют на реабилитацию", — отметила Буянова.