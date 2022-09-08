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8 сентября, 11:42

Стало известно, когда фигуристку Косторную выпишут из больницы после операции

Фигуристка Косторная в пятницу будет выписана из больницы

Чемпионка Европы 2020 года Алёна Косторная в пятницу будет выписана из больницы после операции на бедре. Об этом РИА "Новости" заявила тренер спортсменки Елена Буянова.

"Алёну завтра выписывают, но через три недели её вновь госпитализируют на реабилитацию", отметила Буянова.

"Теперь долгий путь восстановления": Косторная сообщила, что операция на бедре прошла успешно

"Теперь долгий путь восстановления": Косторная сообщила, что операция на бедре прошла успешно

Ранее Лайф сообщал, что Алёна Косторная перенесла операцию на бедре, которую ей сделали из-за старой травмы. Спортсменка пропустит контрольные прокаты наших фигуристов и будет готовиться к чемпионату России.

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ТАСС / EPA / Guillaume Horcajuelo

Шамиль Гаджиев

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