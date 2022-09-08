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8 сентября, 11:37

"Их методы известны": В Совфеде предупредили о попытках русофобов дискредитировать выборы в РФ

Сенатор Климов: Русофобы хотят дискредитировать выборы и избирательную систему РФ

Ненавистники России попытаются дискредитировать итоги предстоящих выборов и всю избирательную систему страны, методы "наших недругов и их прислужников хорошо известны". Об этом заявил глава временной Комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

"У Комиссии СФ есть все основания полагать, что в оставшиеся до окончания выборов три сентябрьских дня и непосредственно после них русофобами будет приложено максимум усилий по дискредитации как самих выборов, так и российской избирательной системы", — пояснил он.

Названо количество избирателей, проголосовавших досрочно

Названо количество избирателей, проголосовавших досрочно

Напомним, единый день голосования запланирован на 11 сентября. Будут избраны 15 высших должностных лиц регионов, депутаты шести законодательных собраний, 12 советов депутатов административных центров субъектов, а также депутаты органов местного самоуправления. В 12 регионах России выборы губернаторов и депутатов заксобраний будут идти три дня.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Терещенко

Татьяна Миссуми

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