"Их методы известны": В Совфеде предупредили о попытках русофобов дискредитировать выборы в РФ

Ненавистники России попытаются дискредитировать итоги предстоящих выборов и всю избирательную систему страны, методы "наших недругов и их прислужников хорошо известны". Об этом заявил глава временной Комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

"У Комиссии СФ есть все основания полагать, что в оставшиеся до окончания выборов три сентябрьских дня и непосредственно после них русофобами будет приложено максимум усилий по дискредитации как самих выборов, так и российской избирательной системы", — пояснил он.