"Их методы известны": В Совфеде предупредили о попытках русофобов дискредитировать выборы в РФ
Сенатор Климов: Русофобы хотят дискредитировать выборы и избирательную систему РФ
Ненавистники России попытаются дискредитировать итоги предстоящих выборов и всю избирательную систему страны, методы "наших недругов и их прислужников хорошо известны". Об этом заявил глава временной Комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.
"У Комиссии СФ есть все основания полагать, что в оставшиеся до окончания выборов три сентябрьских дня и непосредственно после них русофобами будет приложено максимум усилий по дискредитации как самих выборов, так и российской избирательной системы", — пояснил он.
Напомним, единый день голосования запланирован на 11 сентября. Будут избраны 15 высших должностных лиц регионов, депутаты шести законодательных собраний, 12 советов депутатов административных центров субъектов, а также депутаты органов местного самоуправления. В 12 регионах России выборы губернаторов и депутатов заксобраний будут идти три дня.
ТАСС / Михаил Терещенко