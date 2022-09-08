Прибалтику обвинили в попытке сломать единство Евросоюза визовыми ограничениями

Екатерина Энтина, профессор Высшей школы экономики и руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН, рассказала в эфире радио "Комсомольская правда", как страны Прибалтики ломают единство Евросоюза.

Так, государства этого региона решили принимать индивидуальные решения в вопросах, касающихся визовой политики. Теперь Эстония не будет пропускать на свою территорию граждан РФ не только с визами, выданными Таллином, но и с документами, утверждёнными другими странами – членами ЕС. Финляндия также резко сокращает число выдаваемых гражданам России виз.

"Это связано не только с их исторической неприязнью к нам, но и с тем, что их территория стала одним из самых простых путей обхода запрета авиаперелётов между Россией и Европой. Наши граждане просто выезжали в соседние Эстонию, Финляндию, дальше брали рейсы по Европе. Поэтому именно Эстония и Финляндия сейчас выступают в резких позициях", — пояснила Энтина.

По словам профессора, такая своевольная визовая политика некоторых членов ЕС может поломать всё европейское единство, являющееся гордостью конфедерации.