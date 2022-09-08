Нарышкин заявил, что большинство стран не присоединились к кампании по "отмене" России

Большинство населения мира отказалось присоединиться к кампании по "отмене" России, критикуя агрессивную политику западных стран. Об этом заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин по итогам российско-китайского круглого стола на площадке Российского исторического общества.

"Сама встреча с китайскими партнёрами и близость китайских и российских оценок развития современной ситуации в мире ещё и ещё раз подтверждают, что к этой одиозной западной кампании по так называемой отмене России не присоединилось подавляющее большинство населения мира, и, более того, несогласие с такой агрессивной, циничной политикой тоталитарно-либеральных режимов Запада звучит всё громче и громче", — пояснил он.

Глава СВР добавил, что в мире растёт понимание происходящих глобальных трансформаций. По его оценке, в связи с этим "роль взаимодействия экспертов — историков, политологов, философов — нельзя недооценивать".