Ударная группировка ВСУ отказалась от попыток наступления под Николаевом из-за больших потерь

Украинские военные за минувшие сутки не предпринимали новых попыток наступления на направлении Николаев – Кривой Рог. Об этом сообщил на брифинге 8 сентября официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, накануне попыток наступления со стороны украинских военнослужащих также не наблюдалось.