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Опубликовано 8 сентября 2022, 11:25

Ударная группировка ВСУ отказалась от попыток наступления под Николаевом из-за больших потерь

МО РФ: ВСУ вторые сутки не идут в наступление на Николаево-Криворожском направлении

Украинские военные за минувшие сутки не предпринимали новых попыток наступления на направлении Николаев – Кривой Рог. Об этом сообщил на брифинге 8 сентября официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, накануне попыток наступления со стороны украинских военнослужащих также не наблюдалось.

"На Николаево-Криворожском направлении из-за больших потерь в подразделениях ВСУ, составлявших основу ударной группировки, наступательных действий украинскими войсками не проводилось", — сказал Конашенков.

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Напомним, 27 августа российские десантники остановили прорыв ВСУ на направлении Николаев – Кривой Рог. В результате было ликвидировано более 20 украинских военнослужащих и пяти единиц техники противника. А 7 сентября украинская армия потеряла два танка, шесть БМП и более 190 военнослужащих на Николаево-Криворожском направлении.

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Getty Images / John Moore

Ирина Фальке
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