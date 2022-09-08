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8 сентября, 11:16

ВСУ за сутки потеряли почти 200 человек на Николаево-Криворожском направлении

Минобороны РФ сообщило о новых потерях ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

Украинская армия за сутки потеряла два танка, шесть БМП и более 190 военнослужащих лишь на одном Николаево-Криворожском направлении. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Всего на Николаево-Криворожском направлении противник за сутки потерял два танка, шесть боевых машин пехоты и пять других бронированных машин, семь пикапов с крупнокалиберными пулемётами и более 190 военнослужащих", проинформировал он.

Ещё одна бригада ВСУ отказалась выполнять боевые задачи из-за больших потерь

Ещё одна бригада ВСУ отказалась выполнять боевые задачи из-за больших потерь

Накануне сообщалось, что ВСУ не предпринимали новые попытки наступления на Николаево-Криворожском направлении, поскольку ранее понесли большие потери в боевой технике и живой силе. Кроме того, в Минобороны сообщали, что военнослужащие 57-й мотопехотной бригады ВСУ под Херсоном и Николаевом решили покинуть позиции.

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ТАСС / AP / Andrew Kravchenko

Алексей Берковиц

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