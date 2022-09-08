В СВР назвали цель теракта у российского посольства в Кабуле

Теракт против Посольства РФ в Кабуле был совершён с целью дестабилизировать обстановку в Афганистане. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

"Согласно поступающей в СВР России информации, теракт против российского посольства в Кабуле был нацелен на срыв дальнейшей стабилизации обстановки в Афганистане и конструктивного участия нашей страны в этом процессе", — говорится в сообщении.