В СВР назвали цель теракта у российского посольства в Кабуле
Служба внешней разведки РФ: Целью теракта в Кабуле был срыв стабилизации обстановки
Теракт против Посольства РФ в Кабуле был совершён с целью дестабилизировать обстановку в Афганистане. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
"Согласно поступающей в СВР России информации, теракт против российского посольства в Кабуле был нацелен на срыв дальнейшей стабилизации обстановки в Афганистане и конструктивного участия нашей страны в этом процессе", — говорится в сообщении.
Как сообщал Лайф, 5 сентября взрыв прогремел в Кабуле у российского посольства на улице Дар-уль-Амана. Местные жители сообщали о большом количестве машин скорой помощи, которые прибыли на место ЧП. Позже в МИД РФ уточнили, что в результате происшествия погибло два сотрудника российской дипмиссии. По данным телеканала Аль-Джазира, не менее восьми человек стали жертвами теракта. Ответственность за взрыв взяли на себя боевики ИГИЛ*.
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* Террористические организации, деятельность в России запрещена Верховным судом.
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