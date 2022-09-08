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8 сентября, 11:14

В СВР назвали цель теракта у российского посольства в Кабуле

Служба внешней разведки РФ: Целью теракта в Кабуле был срыв стабилизации обстановки

Теракт против Посольства РФ в Кабуле был совершён с целью дестабилизировать обстановку в Афганистане. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

"Согласно поступающей в СВР России информации, теракт против российского посольства в Кабуле был нацелен на срыв дальнейшей стабилизации обстановки в Афганистане и конструктивного участия нашей страны в этом процессе", — говорится в сообщении.

В Совете безопасности рассказали, почему случился взрыв у Посольства России в Кабуле

В Совете безопасности рассказали, почему случился взрыв у Посольства России в Кабуле

Как сообщал Лайф, 5 сентября взрыв прогремел в Кабуле у российского посольства на улице Дар-уль-Амана. Местные жители сообщали о большом количестве машин скорой помощи, которые прибыли на место ЧП. Позже в МИД РФ уточнили, что в результате происшествия погибло два сотрудника российской дипмиссии. По данным телеканала Аль-Джазира, не менее восьми человек стали жертвами теракта. Ответственность за взрыв взяли на себя боевики ИГИЛ*.

* Террористические организации, деятельность в России запрещена Верховным судом.

Обложка ©

Getty Images / Bilal Guler

Николь Вербер

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