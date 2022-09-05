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5 сентября, 09:22

При взрыве у Посольства России в Кабуле погибло не менее восьми человек

При взрыве у Посольства России в Кабуле погибло не менее восьми человек. Об этом сообщил телеканал Аль-Джазира со ссылкой на афганский источник в правоохранительных органах.

По данным СМИ, как минимум 15 человек в результате инцидента пострадали. Точное число жертв на данный момент уточняется.

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Напомним, о взрыве в столице Афганистана стало известно сегодня. Всё случилось на улице Дар-уль-Амана. Местные жители сообщали о большом количестве машин скорой помощи, которые отправились на место. В МИД РФ сообщили о двух погибших сотрудниках посольства.

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Getty Images / Anadolu Agency / Haroon Sabawoon

Никита Осипов

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