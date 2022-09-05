При взрыве у Посольства России в Кабуле погибло не менее восьми человек. Об этом сообщил телеканал Аль-Джазира со ссылкой на афганский источник в правоохранительных органах.

По данным СМИ, как минимум 15 человек в результате инцидента пострадали. Точное число жертв на данный момент уточняется.