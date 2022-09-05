Как с помощью планирования и повышения самооценки победить осеннюю депрессию

Создание личного "бизнес-плана" для повышения самооценки поможет в борьбе с осенней депрессией. Об этом в беседе с РИАМО рассказала врач-психотерапевт АО "Медицина", член Российской профессиональной психотерапевтической лиги Ирина Крашкина.

"Решением может послужить создание собственного "бизнес-плана", куда помимо необходимой работы и заботы о родных и близких должны быть включены, например, занятия, направленные на повышение собственной самооценки", — сказала она.

Специалист рассказала, что сведение к минимуму разнообразных проявлений хандры и является самым эффективным подходом к борьбе с осенней депрессией. В частности, речь идёт о сниженном настроении, апатии, бессоннице, актуализации болевых симптомов, появлении проблем с кожей и усилении каких-либо уже имеющихся соматических нарушений.

В личный "бизнес-план" необходимо включить образовательный цикл, направленный на изучение физики тела и искусства, а также доставляющие радость занятия. По словам Крашкиной, выход из осенней депрессии возможен лишь через структурирование свободного времени, повышение самооценки и способности подарить себе счастье.