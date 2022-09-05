Названа сумма, за которую владельцы готовы продать "Манчестер Юнайтед"

Владельцы английского клуба "Манчестер Юнайтед" — семья Глейзеров — готовы продать клуб за 4,35 миллиарда евро. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, приобрести клуб может британский бизнесмен Джим Рэтклифф, являющийся одним из самых богатых людей Великобритании. Кроме того, интерес к покупке МЮ проявляют инвесторы из Дубая.