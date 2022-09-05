Названа сумма, за которую владельцы готовы продать "Манчестер Юнайтед"
Владельцы "Манчестер Юнайтед" готовы продать клуб за 4,35 миллиарда евро
Владельцы английского клуба "Манчестер Юнайтед" — семья Глейзеров — готовы продать клуб за 4,35 миллиарда евро. Об этом сообщает Daily Mail.
По данным издания, приобрести клуб может британский бизнесмен Джим Рэтклифф, являющийся одним из самых богатых людей Великобритании. Кроме того, интерес к покупке МЮ проявляют инвесторы из Дубая.
Отметим, что в последние годы болельщики команды "Манчестер Юнайтед" нередко проводят акции протеста, в ходе которых выступают против Глейзеров.
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