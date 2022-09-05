Как пять чашек кофе в день помогут не болеть и быть активным осенью

Ежедневный приём пяти чашек кофе позволит человеку реже болеть, а осенью эта привычка прибавит жизненных сил. Об этом рассказал доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург в эфире радио "Спутник в Крыму".

"Мы знаем серьёзные исследования, когда большие группы людей сравнивались по состоянию здоровья и по очень многим направлениям: те, кто пьёт его мало, умеренно и много. Оказалось, что умеренное потребление кофе помогает человеку реже болеть, в том числе онкозаболеваниями", — сказал он.

По словам диетолога, умеренным количеством считается до пяти чашек бодрящего напитка в день. Причём одна порция должна содержать примерно 60–80 миллиграмм кофеина. А осенью этот напиток, добавил Гинзбург, может стимулировать работоспособность и прибавлять жизненных сил. Однако таким эффектом обладает не только кофеин.

"Есть ещё ряд флавоноидов, есть церебрамин, которые обладают общим биологическим действием: гармонизация процессов в организме, противовоспалительное действие", — рассказал эксперт.

Ещё одним оздоровительным средством является какао. Гинзбург порекомендовал в день выпивать одну или две порции этого напитка. Особенно он будет полезен чувствительным к кофе, например гипертоникам.