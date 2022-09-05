Huawei направила сотрудников из России в Казахстан

Китайский производитель электроники Huawei перераспределил часть российских работников в Казахстан, Узбекистан и другие страны СНГ. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на близкий к компании источник.

"Часть из этих сотрудников — менеджеры и руководители подразделений Huawei из Китая, которые в начале года были направлены в Россию, но впоследствии были перенаправлены в другие страны СНГ", — рассказал собеседник издания.

Многие, по его словам, были направлены в "длительные командировки". При этом в пресс-службе Huawei не стали комментировать данную информацию. Как утверждает гендиректор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков, работники компании, направленные в Казахстан, будут отвечать за развитие бизнеса не только в этой стране, но и во всех государствах СНГ.