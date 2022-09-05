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5 сентября, 08:55

В России выявили 41 690 новых случаев коронавируса за сутки

41 690 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки, а 76 человек в результате болезни скончались. Такие данные озвучил в понедельник федеральный оперативный штаб. Днём ранее в стране зарегистрировали более 48 тысяч случаев заражения и 87 смертей.

По данным штаба, 30 703 пациента с коронавирусом излечились за последние сутки. А общее число выздоровлений с начала пандемии в нашей стране уже составило 18 777 401.

Врачи перечислили отличия коронавируса в новую волну

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Ранее Лайф сообщал, что глава Бурятии Алексей Цыденов, прибывший на Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивосток, сдал тест на коронавирус, который оказался положительным.

Обложка ©

unsplash.com/Ani Kolleshi

Марина Калегина
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