В России выявили 41 690 новых случаев коронавируса за сутки

41 690 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки, а 76 человек в результате болезни скончались. Такие данные озвучил в понедельник федеральный оперативный штаб. Днём ранее в стране зарегистрировали более 48 тысяч случаев заражения и 87 смертей.