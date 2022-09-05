Артём Дзюба может вернуться в сборную России, если будет хорошо играть в Турции
В сборной России не исключают возвращения Дзюбы в состав
Нападающий Артём Дзюба может вернуться в состав сборной России при условии хорошей игры в клубе "Адана Демирспор". Об этом "РБ-Спорт" заявил тренер национальной команды Виктор Онопко.
"Мы следим за всеми футболистами. В теории — да, он может быть вызван. Мы можем любого вызвать", — отметил Онопко.
Ранее Лайф сообщал, что Артём Дзюба стал игроком клуба "Адана Демирспор", подписав контракт по схеме "1+1". По некоторым данным, за сезон он получит полтора миллиона евро. В своём первом матче за новый клуб Дзюба забил гол в ворота "Фенербахче". Турецкие СМИ и болельщики хорошо оценили дебют нападающего, однако заметили, что ему ещё надо набирать форму.
РФС / Михаил Шапаев