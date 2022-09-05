Артём Дзюба может вернуться в сборную России, если будет хорошо играть в Турции

Нападающий Артём Дзюба может вернуться в состав сборной России при условии хорошей игры в клубе "Адана Демирспор". Об этом " РБ-Спорт " заявил тренер национальной команды Виктор Онопко.

"Мы следим за всеми футболистами. В теории — да, он может быть вызван. Мы можем любого вызвать", — отметил Онопко.