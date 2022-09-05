Российские футбольные фанаты решили защитить Донбасс

Футбольные болельщики со всей России съезжаются в Донбасс, чтобы вступить в первое фанатское подразделение для защиты региона. Об этом рассказал инструктор центра, где проходит подготовка добровольцев, с позывным Ярый.

"Внутри фанатских сообществ это движение вызвало огромную поддержку. Люди всячески поддерживают: и морально поддерживают, и стараются материально как-то поддержать. Со всей России практически съезжаются: это ЦСКА, "Спартак", "Зенит", "Амкар", "Ростсельмаш", Екатеринбург", — приводит его слова РИА "Новости".

Сейчас в Мариуполе проходит подготовка малых пехотных разведывательно-штурмовых групп, а также сапёрно-инженерное обучение, указал Ярый. Добровольцы среди футбольных фанатов начали вливаться в части ДНР ещё с 2014 года, добавил он, но первое целиком фанатское подразделение Española ("Эспаньол") появилось лишь в ходе спецоперации.