Глава Бурятии Алексей Цыденов, прибывший на ВЭФ, сдал положительный тест на ковид

Глава Бурятии Алексей Цыденов, прибывший во Владивосток на Восточный экономический форум (ВЭФ), сдал положительный тест на коронавирус. Об этом он сообщил в телеграм-канале.

"Приехал во Владивосток на Восточный экономический форум, бейджик получил, а контрольный тест на ковид оказался положительным. Сдавал до этого тест 29 августа, в понедельник, перед полётом в Москву и перед мероприятием 1 сентября, тогда всё было чисто. Понимая важность форума, берёгся как мог, своим количеством контактов всё-таки где-то подхватил", — сказал он.

По словам Цыденова, сейчас он находится в гостинице, ожидая повторного тестирования вечером, после чего решится вопрос о допуске на форум или возврате домой. При этом он отметил, что в дни форума было запланировано много важных встреч и мероприятий.

"Дежавю какое-то. В прошлом году точно в это время так же было. Невольно вспоминаются шаманские круги, которые выложили возле моего дома. Помолиться надо", — заключил глава Бурятии.