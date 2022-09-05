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5 сентября, 08:27

Молодой российский футболист продолжит карьеру в Испании

Российский футболист подписал контракт с клубом из Испании

16-летний российский футболист Саид Джаватханов стал игроком испанского клуба "Оспиталет", который выступает в пятом по силе дивизионе страны. Об этом сообщается на странице Министерства по физической культуре и спорту Республики Дагестан в соцсети "ВКонтакте".

"Джаватханов — воспитанник московской футбольной школы "Девятка". Уроженец села Тлярош Чародинского района перебрался в Каталонию и не так давно заключил профессиональный контракт с "Оспиталетом", — указывается в тексте сообщения.

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Отметим, что "Оспиталет" является каталонской командой и третьей по значимости в регионе после "Барселоны" и "Эспаньолы".

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VK / Министерство спорта Республики Дагестан

Шамиль Гаджиев
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