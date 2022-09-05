Молодой российский футболист продолжит карьеру в Испании

16-летний российский футболист Саид Джаватханов стал игроком испанского клуба "Оспиталет", который выступает в пятом по силе дивизионе страны. Об этом сообщается на странице Министерства по физической культуре и спорту Республики Дагестан в соцсети "ВКонтакте".

"Джаватханов — воспитанник московской футбольной школы "Девятка". Уроженец села Тлярош Чародинского района перебрался в Каталонию и не так давно заключил профессиональный контракт с "Оспиталетом", — указывается в тексте сообщения.