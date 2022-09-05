Дипломат и охранник Посольства РФ пострадали при взрыве в Кабуле
РИА "Новости": При взрыве в Кабуле пострадало два сотрудника Посольства РФ
Два сотрудника Посольства РФ — охранник и дипломат — пострадали при взрыве у здания дипмиссии в Кабуле. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Обстановка у Посольства России в Кабуле после взрыва. Видео © Twitter / Aamaj News English
Собеседник агентства рассказал, что террорист-смертник привёл в действие взрывное устройство, когда сотрудник вышел к людям в очереди на получение визы. По его словам, из-за взрыва пострадало или погибло от 15 до 20 человек.
Напомним, о взрыве в столице Афганистана стало известно сегодня. Всё случилось на улице Дар-уль-Аман. Местные жители сообщают о большом количестве машин скорой помощи, отправляющихся на место.
Twitter / Tutti i fatti