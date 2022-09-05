Дипломат и охранник Посольства РФ пострадали при взрыве в Кабуле

Два сотрудника Посольства РФ — охранник и дипломат — пострадали при взрыве у здания дипмиссии в Кабуле. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

Обстановка у Посольства России в Кабуле после взрыва. Видео © Twitter / Aamaj News English

Собеседник агентства рассказал, что террорист-смертник привёл в действие взрывное устройство, когда сотрудник вышел к людям в очереди на получение визы. По его словам, из-за взрыва пострадало или погибло от 15 до 20 человек.