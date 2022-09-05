Писавшего про ОПГ и политические скандалы журналиста нашли убитым возле дома в Лас-Вегасе
В США журналиста-расследователя Джеффа Джермана нашли убитым возле дома
Американского журналиста-расследователя Джеффа Джермана нашли убитым возле дома в Лас-Вегасе. Об этом пишет газета Las Vegas Review-Journal, где он работал.
Тело сотрудника СМИ нашли в субботу утром, на трупе были обнаружены ножевые ранения. Издание называет покойного "одним из самых опытных и надёжных журналистов" Невады. В материале отмечается, что Джерман писал на разные темы — от организованной преступности и злоупотреблений властей до политических скандалов и массовой стрельбы в Лас-Вегасе, произошедшей в октябре 2017 года.
По данным газеты, полиция ведёт расследование убийства. По предварительной информации, в пятницу поздно утром Джерман вступил в перепалку, после чего был ранен.
Журналист начал карьеру в Las Vegas Review-Journal в 2010 году. До этого он более 20 лет проработал в газете Las Vegas Sun. Ему было 69 лет.
Ранее Лайф рассказывал, что в возрасте 50 лет умер известный военный журналист Дмитрий Литовкин. Как рассказал его коллега Андрей Ваганов, последнюю неделю он провёл в больнице, а с недавнего времени находился в состоянии искусственной комы.