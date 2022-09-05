Правительство России запускает промышленную ипотеку
Правительство России запускает в стране промышленную ипотеку. Как сообщил премьер Михаил Мишустин на оперативном совещании, соответствующее постановление подготовлено.
"Мы рассчитываем, что такой инструмент позволит промышленным предприятиям оптимизировать расходы на приобретение новых помещений, а это, как правило, весьма затратная часть сметы — поддержать интерес к расширению производства, запуску перспективных проектов, созданию новых рабочих мест", — сказал глава кабмина.
Новый механизм позволит отечественным организациям получить долгосрочные льготные кредиты на покупку производственной недвижимости.
Ранее Лайф рассказывал, кабмин одобрил выделение субсидий на борьбу с несанкционированными свалками в городах РФ. Согласно заявлению, проект распоряжения направлен на создание условий в 2022–2023 годах для борьбы с незаконными свалками в 24 регионах РФ.
Unsplash