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5 сентября, 08:01

Правительство России запускает промышленную ипотеку

Правительство России запускает в стране промышленную ипотеку. Как сообщил премьер Михаил Мишустин на оперативном совещании, соответствующее постановление подготовлено.

"Мы рассчитываем, что такой инструмент позволит промышленным предприятиям оптимизировать расходы на приобретение новых помещений, а это, как правило, весьма затратная часть сметы — поддержать интерес к расширению производства, запуску перспективных проектов, созданию новых рабочих мест", — сказал глава кабмина.

Новый механизм позволит отечественным организациям получить долгосрочные льготные кредиты на покупку производственной недвижимости.

Льготная сельская ипотека стала бессрочной

Льготная сельская ипотека стала бессрочной

Ранее Лайф рассказывал, кабмин одобрил выделение субсидий на борьбу с несанкционированными свалками в городах РФ. Согласно заявлению, проект распоряжения направлен на создание условий в 2022–2023 годах для борьбы с незаконными свалками в 24 регионах РФ.

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Unsplash

Артур Лапсаков

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