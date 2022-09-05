Правительство России запускает промышленную ипотеку

Правительство России запускает в стране промышленную ипотеку. Как сообщил премьер Михаил Мишустин на оперативном совещании, соответствующее постановление подготовлено.

"Мы рассчитываем, что такой инструмент позволит промышленным предприятиям оптимизировать расходы на приобретение новых помещений, а это, как правило, весьма затратная часть сметы — поддержать интерес к расширению производства, запуску перспективных проектов, созданию новых рабочих мест", — сказал глава кабмина.

Новый механизм позволит отечественным организациям получить долгосрочные льготные кредиты на покупку производственной недвижимости.