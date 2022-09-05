Звание "Мать-героиня" в России могут получить более двух с половиной тысяч человек, воспитывающих десять и более детей. Об этом заявила первый заместитель главы Минтруда РФ Ольга Баталина.

"В целом сегодня в стране 2,1 миллиона многодетных семей, из них, по нашим предварительным оценкам, более двух с половиной тысяч семей воспитывают 10 и более детей", — сказала она на сессии "Инвестиции в традиционные ценности: благополучная многодетная семья как национальная идея России" в рамках Восточного экономического форума.

По словам Баталиной, задел для возможного присвоения этой государственной награды в стране очень серьёзный.