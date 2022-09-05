Правительство РФ обязало госорганы вести аккаунты во "ВКонтакте" и на "Одноклассниках"

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому государственные органы, органы местного самоуправления, подведомственные организации и суды будут обязаны создать и вести официальные аккаунты в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Об этом сообщается на сайте Правительства РФ.

Новые требования вступают в силу 1 декабря 2022 года. Официальный аккаунт госведомства может быть создан в любой соцсети из определённого правительством перечня.

"Распоряжение подготовлено для реализации принятых в июле изменений в Федеральный закон "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления". Он обязывает госорганы создавать и вести официальные страницы в социальных сетях, список которых утверждает правительство, для размещения информации о своей работе", — отметили в сообщении пресс-службы правительства.

В частности, речь идёт о публикации госслужащими отчётов о проводимых мероприятиях и комментариев по актуальным вопросам, а также о размещении актуальных контактных данных, включая адрес электронной почты и номера телефонов.