НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 сентября, 07:33

Бомбу привёл в действие смертник: Взрыв прогремел у Посольства России в Кабуле

Взрыв прогремел в Кабуле на улице, где находится Посольство России

Взрыв произошёл в столице Афганистана Кабуле на улице, где находится здание Посольства России. Об этом сообщает агентство Aamaj News со ссылкой на источники.

Волнения в Кабуле после взрыва. Видео © Twitter / Vinay Tiwari

Всё случилось на улице Дар-уль-Аман. Местные жители сообщают о большом количестве машин скорой помощи, отправляющихся на место. О количестве жертв и пострадавших пока не известно. Как дополняет Reuters со ссылкой на местную полицию, взрыв устроил террорист-смертник.

Dawn: Несколько лидеров пакистанских талибов погибли при взрыве автомобиля в Афганистане

Dawn: Несколько лидеров пакистанских талибов погибли при взрыве автомобиля в Афганистане

Ранее Белый дом сообщил о ликвидации главаря "Аль-Каиды"* аз-Завахири в Афганистане. Террорист был убит ударом ракет Hellfire с беспилотника на балконе своего убежища. Однако позже стало известно, что тело главы "Аль-Каиды" на месте удара США не нашли.

*Запрещённая в России террористическая организация.

Обложка ©

Кадр видео Twitter / Vinay Tiwari

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров