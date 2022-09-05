Бомбу привёл в действие смертник: Взрыв прогремел у Посольства России в Кабуле

Взрыв произошёл в столице Афганистана Кабуле на улице, где находится здание Посольства России. Об этом сообщает агентство Aamaj News со ссылкой на источники.

Всё случилось на улице Дар-уль-Аман. Местные жители сообщают о большом количестве машин скорой помощи, отправляющихся на место. О количестве жертв и пострадавших пока не известно. Как дополняет Reuters со ссылкой на местную полицию, взрыв устроил террорист-смертник.