На режиссёра Всеволода Лисовского составили протокол о дискредитации ВС РФ

Лисовский вместе с 13 актёрами уличного театра был задержан 2 сентября после того, как в полицию поступило сообщение о несогласованной акции на проспекте Мира. Участники заявили правоохранителям, что это не митинг, а спектакль в подземном переходе — оперетта "Правосудие". В итоге всех доставили в отдел для дальнейших разбирательств.