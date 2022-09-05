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Регион
Опубликовано 5 сентября 2022, 07:15
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На режиссёра Всеволода Лисовского составили протокол о дискредитации ВС РФ

Всеволод Лисовский. Обложка © Wikipedia / Анна Астахова

Всеволод Лисовский. Обложка © Wikipedia / Анна Астахова

В отношении российского режиссёра Всеволода Лисовского составили протокол о дискредитации Вооружённых сил РФ. Как пишет телеграм-канал SHOT, он обязан явиться в Останкинский суд Москвы.

Лисовский вместе с 13 актёрами уличного театра был задержан 2 сентября после того, как в полицию поступило сообщение о несогласованной акции на проспекте Мира. Участники заявили правоохранителям, что это не митинг, а спектакль в подземном переходе — оперетта "Правосудие". В итоге всех доставили в отдел для дальнейших разбирательств.

Оказалось, что 55-летний режиссёр активно постит в соцсетях видео и сообщения о спецоперации России на Украине.

Актрису Татьяну Рудину привлекли к ответственности за дискредитацию ВС РФ
Актрису Татьяну Рудину привлекли к ответственности за дискредитацию ВС РФ

Ранее Лайф рассказывал, что суд зарегистрировал протокол в отношении Кристины Асмус по статье о дискредитации ВС РФ. Дело было заведено из-за поста актрисы в соцсети. Судебное заседание назначено на 6 сентября.

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Артур Лапсаков
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