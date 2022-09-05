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5 сентября, 07:15

На режиссёра Всеволода Лисовского составили протокол о дискредитации ВС РФ

<p>Всеволод Лисовский. Обложка © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Lisovskii_V_2010.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / Анна Астахова</p>

Всеволод Лисовский. Обложка © Wikipedia / Анна Астахова

В отношении российского режиссёра Всеволода Лисовского составили протокол о дискредитации Вооружённых сил РФ. Как пишет телеграм-канал SHOT, он обязан явиться в Останкинский суд Москвы.

Лисовский вместе с 13 актёрами уличного театра был задержан 2 сентября после того, как в полицию поступило сообщение о несогласованной акции на проспекте Мира. Участники заявили правоохранителям, что это не митинг, а спектакль в подземном переходе — оперетта "Правосудие". В итоге всех доставили в отдел для дальнейших разбирательств.

Оказалось, что 55-летний режиссёр активно постит в соцсетях видео и сообщения о спецоперации России на Украине.

Актрису Татьяну Рудину привлекли к ответственности за дискредитацию ВС РФ

Актрису Татьяну Рудину привлекли к ответственности за дискредитацию ВС РФ

Ранее Лайф рассказывал, что суд зарегистрировал протокол в отношении Кристины Асмус по статье о дискредитации ВС РФ. Дело было заведено из-за поста актрисы в соцсети. Судебное заседание назначено на 6 сентября.

Артур Лапсаков

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