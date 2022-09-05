На режиссёра Всеволода Лисовского составили протокол о дискредитации ВС РФ
Всеволод Лисовский. Обложка © Wikipedia / Анна Астахова
В отношении российского режиссёра Всеволода Лисовского составили протокол о дискредитации Вооружённых сил РФ. Как пишет телеграм-канал SHOT, он обязан явиться в Останкинский суд Москвы.
Лисовский вместе с 13 актёрами уличного театра был задержан 2 сентября после того, как в полицию поступило сообщение о несогласованной акции на проспекте Мира. Участники заявили правоохранителям, что это не митинг, а спектакль в подземном переходе — оперетта "Правосудие". В итоге всех доставили в отдел для дальнейших разбирательств.
Оказалось, что 55-летний режиссёр активно постит в соцсетях видео и сообщения о спецоперации России на Украине.
Ранее Лайф рассказывал, что суд зарегистрировал протокол в отношении Кристины Асмус по статье о дискредитации ВС РФ. Дело было заведено из-за поста актрисы в соцсети. Судебное заседание назначено на 6 сентября.