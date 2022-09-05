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5 сентября, 07:22

Генсек Кабмина Японии Мацуно: Токио выразил протест Москве из-за учений "Восток-2022"

Военные стратегические командно-штабные учения "Восток-2022" на Кунашире и Итурупе являются неприемлемыми и вызывают у Токио сожаление. Об этом заявил генсекретарь Кабмина Японии Хирокадзу Мацуно на пресс-конференции.

"Нам известно, что Министерство обороны России 3 сентября объявило о проведении учений, включая Кунашир и Итуруп. Проведение военных учений России на северных территориях, невзирая на протест нашей страны, вызывает крайнее сожаление", — сказал он.

Мацуно также отметил, что власти Японии будут внимательно следить за происходящим в ходе "Востока-2022" и будут действовать соответственно. Кроме того, по его словам, 27 июля Токио передал Москве протест по дипломатическим каналам. А ещё, добавил Мацуно, было сделано представление с требованием исключить из зоны учений район островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.

Путин ознакомится с ходом военных стратегических учений "Восток-2022"

Путин ознакомится с ходом военных стратегических учений "Восток-2022"

Ранее сообщалось, что Тихоокеанский флот России начал развёртывание боевых кораблей для участия в стратегических командно-штабных учениях "Восток-2022". В Минобороны РФ сообщили, что будет задействовано до 50 кораблей, катеров, подлодок и судов вспомогательного флота. А 3 сентября боевые корабли России и Китая провели стрельбы в рамках учений "Восток-2022".

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ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Светлана Оперук

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