Генсек Кабмина Японии Мацуно: Токио выразил протест Москве из-за учений "Восток-2022"
Военные стратегические командно-штабные учения "Восток-2022" на Кунашире и Итурупе являются неприемлемыми и вызывают у Токио сожаление. Об этом заявил генсекретарь Кабмина Японии Хирокадзу Мацуно на пресс-конференции.
"Нам известно, что Министерство обороны России 3 сентября объявило о проведении учений, включая Кунашир и Итуруп. Проведение военных учений России на северных территориях, невзирая на протест нашей страны, вызывает крайнее сожаление", — сказал он.
Мацуно также отметил, что власти Японии будут внимательно следить за происходящим в ходе "Востока-2022" и будут действовать соответственно. Кроме того, по его словам, 27 июля Токио передал Москве протест по дипломатическим каналам. А ещё, добавил Мацуно, было сделано представление с требованием исключить из зоны учений район островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Ранее сообщалось, что Тихоокеанский флот России начал развёртывание боевых кораблей для участия в стратегических командно-штабных учениях "Восток-2022". В Минобороны РФ сообщили, что будет задействовано до 50 кораблей, катеров, подлодок и судов вспомогательного флота. А 3 сентября боевые корабли России и Китая провели стрельбы в рамках учений "Восток-2022".
ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV