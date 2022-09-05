Рогов: Миссия МАГАТЭ покинула Запорожскую АЭС

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) покинула Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сообщил член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире радио "Комсомольская правда".

"Члены миссии МАГАТЭ сейчас выехали с Запорожской АЭС, пока на ней остались два человека в виде наблюдателей", — сказал он.