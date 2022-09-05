Рогов: Миссия МАГАТЭ покинула Запорожскую АЭС
Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) покинула Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сообщил член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире радио "Комсомольская правда".
"Члены миссии МАГАТЭ сейчас выехали с Запорожской АЭС, пока на ней остались два человека в виде наблюдателей", — сказал он.
Ранее член Главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов сообщал, что миссия экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС завершится 6 сентября.
Напомним, 1 сентября делегация МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси прибыла с инспекцией на Запорожскую АЭС для оценки уровня безопасности. Большая часть миссии, включая руководителя агентства, уехала в тот же день. По итогам поездки он заявил, что увидел "ключевые вещи, которые хотел увидеть", а также пообещал подумать о постоянном присутствии сотрудников агентства на атомной станции. При этом украинские военные открыли огонь по Энергодару в момент нахождения там делегации МАГАТЭ, нанеся три артиллерийских удара.
ТАСС / Сергей Мальгавко