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5 сентября, 07:27

Рогов: Миссия МАГАТЭ покинула Запорожскую АЭС

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) покинула Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сообщил член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире радио "Комсомольская правда".

"Члены миссии МАГАТЭ сейчас выехали с Запорожской АЭС, пока на ней остались два человека в виде наблюдателей", — сказал он.

Ранее член Главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов сообщал, что миссия экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС завершится 6 сентября.

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Напомним, 1 сентября делегация МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси прибыла с инспекцией на Запорожскую АЭС для оценки уровня безопасности. Большая часть миссии, включая руководителя агентства, уехала в тот же день. По итогам поездки он заявил, что увидел "ключевые вещи, которые хотел увидеть", а также пообещал подумать о постоянном присутствии сотрудников агентства на атомной станции. При этом украинские военные открыли огонь по Энергодару в момент нахождения там делегации МАГАТЭ, нанеся три артиллерийских удара.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Светлана Оперук

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