В Мельбурне закрасят пацифистский мурал с бойцами РФ и Киева по требованию посла Украины

Австралийский художник Питер Ситон, нарисовавший на улицах Мельбурна мурал, который призывает к миру между Россией и Украиной, будет вынужден закрасить его по требованию посла Незалежной Василия Мирошниченко. Об этом сообщил телеканал 9News.

Изображение солдат российской и украинской армий, дружески обнимающих друг друга, появилось в Мельбурне 3 сентября. По словам автора, картина, которая "призывала к мирным переговорам как способу избежать ядерной катастрофы", будет закрашена, а сам он "приносит глубокие извинения украинскому народу".

Позднее в твиттере автора мурала появился видеоролик, где рисунок исчезает, уничтожаемый ядерным взрывом, а на его месте возникает изображение планеты Земля, которая тоже гибнет в атомной катастрофе.

Ранее рисунок австралийского художника вызвал негативную реакцию украинского посла, который в "Твиттере" назвал его "крайне оскорбительным для всех украинцев" и выразил разочарование в связи с тем, что мурал "появился без консультации с украинской общиной". В Посольстве РФ в Австралии отметили, что критика в адрес Ситона не удивляет, ведь его рисунок "не отражает концепции борьбы с Россией до последнего украинца".

"[Это] новая норма свободы художественного самовыражения в Австралии: проконсультируйтесь с Посольством Украины, прежде чем начинать рисовать", — подчеркнули в сообщении российского посольства.