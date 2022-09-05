ВСУ обстреливают Каменку-Днепровскую в Запорожской области
Украинские силовики ведут обстрел Каменки-Днепровской Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного совета Военно-гражданской администрации Энергодара.
Украинские военные обстреливают этот населённый пункт с самого утра, он находится в 16 километрах от Запорожской атомной электростанции.
Ранее ВСУ обстреляли съёмочную группу RT из гранатомётов и подствольников. В результате происшествия пострадавших нет, работникам СМИ удалось укрыться.
Обложка ©
Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Генеральный штаб ЗСУ