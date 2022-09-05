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5 сентября, 07:40

ВСУ обстреливают Каменку-Днепровскую в Запорожской области

Украинские силовики ведут обстрел Каменки-Днепровской Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного совета Военно-гражданской администрации Энергодара.

Украинские военные обстреливают этот населённый пункт с самого утра, он находится в 16 километрах от Запорожской атомной электростанции.

Украинские военные обстреляли Донецк из "Града"

Украинские военные обстреляли Донецк из "Града"

Ранее ВСУ обстреляли съёмочную группу RT из гранатомётов и подствольников. В результате происшествия пострадавших нет, работникам СМИ удалось укрыться.

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Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Генеральный штаб ЗСУ

Светлана Оперук

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