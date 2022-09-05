Путин прилетел на Камчатку

В регионе российский лидер встретится с участниками Всероссийского экологического молодёжного форума "Экосистема. Заповедный край", а также проведёт совещание по вопросам социально-экономического развития края. Кроме того, в планах главы государства встреча с губернатором Камчатки Владимиром Солодовым.