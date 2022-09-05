Путин прилетел на Камчатку
Президент России Владимир Путин прибыл на Камчатку, откуда начинает поездку на Дальний Восток.
В регионе российский лидер встретится с участниками Всероссийского экологического молодёжного форума "Экосистема. Заповедный край", а также проведёт совещание по вопросам социально-экономического развития края. Кроме того, в планах главы государства встреча с губернатором Камчатки Владимиром Солодовым.
После этого Путин отправится во Владивосток, где примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) и посетит стратегические командно-штабные учения Вооружённых сил РФ "Восток-2022".
Ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума 7 сентября выступит с речью о происходящих во всём мире процессах и развитии Дальнего Востока. Также в Кремле перечислили имена иностранных гостей на ВЭФ. В частности, ожидается визит премьер-министров Армении и Монголии, а также представителя Китая. Премьер-министр Временного правительства Мьянмы, который также выступит с речью, уже прибыл во Владивосток.
ТАСС / Константин Завражин