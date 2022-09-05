Специалисты ЗАЭС переключают энергоблок из-за повреждений ЛЭП после обстрела ВСУ
Глава Энергодара Волга сообщил о переключении энергоблока ЗАЭС из-за повреждений на ЛЭП
Специалисты Запорожской атомной электростанции переключают один из энергоблоков станции из-за повреждений на линиях электропередачи после обстрела ВСУ. Об этом сообщил глава Администрации Энергодара Александр Волга в эфире канала "Изолента Live" во "ВКонтакте".
"Сейчас на данный момент происходит переключение одного из энергоблоков — в связи с тем, что у нас линии электропередачи порваны в результате ударов", — сказал он.
Волга подчеркнул, что при этом радиационный фон на Запорожской атомной электростанции в норме.
Напомним, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВСУ 2 сентября ночью предприняли очередную попытку захвата Запорожской АЭС, которая завершилась неудачно. А 3 сентября электроснабжение подконтрольных Киеву территорий с ЗАЭС было приостановлено в связи с техническими сложностями. Накануне стало известно, что снаряд ВСУ поразил один из энергоблоков станции.
ТАСС / Сергей Мальгавко