Специалисты ЗАЭС переключают энергоблок из-за повреждений ЛЭП после обстрела ВСУ

Специалисты Запорожской атомной электростанции переключают один из энергоблоков станции из-за повреждений на линиях электропередачи после обстрела ВСУ. Об этом сообщил глава Администрации Энергодара Александр Волга в эфире канала "Изолента Live" во "ВКонтакте".

"Сейчас на данный момент происходит переключение одного из энергоблоков — в связи с тем, что у нас линии электропередачи порваны в результате ударов", — сказал он.