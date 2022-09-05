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5 сентября, 08:09

Полузащитник "Спартака" Зиньковский рассказал, когда вернётся на поле после травмы

Полузащитник московского "Спартака" Антон Зиньковский надеется, что сможет принять участие в матче красно-белых против "Локомотива" и окончательно восстановится от травмы к тому моменту.

"Здоровье? Ещё пара недель — 50 на 50, что к "Локомотиву" буду готов. Надеюсь, что после "Локомотива" точно буду готов", — приводит слова футболиста Sport24.

Чемпион в порядке: "Зенит" обыграл "Спартак" в РПЛ, уступая по ходу матча

Чемпион в порядке: "Зенит" обыграл "Спартак" в РПЛ, уступая по ходу матча

Ранее Лайф сообщал, что "Спартак" на своём поле проиграл "Зениту" в матче 8-го тура РПЛ со счётом 1:2. На гол Александра Соболева петербуржцы ответили точными ударами Деяна Ловрена и Андрея Мостового.

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ФК "Спартак-Москва"

Шамиль Гаджиев

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