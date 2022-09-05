Полузащитник "Спартака" Зиньковский рассказал, когда вернётся на поле после травмы
Полузащитник московского "Спартака" Антон Зиньковский надеется, что сможет принять участие в матче красно-белых против "Локомотива" и окончательно восстановится от травмы к тому моменту.
"Здоровье? Ещё пара недель — 50 на 50, что к "Локомотиву" буду готов. Надеюсь, что после "Локомотива" точно буду готов", — приводит слова футболиста Sport24.
Ранее Лайф сообщал, что "Спартак" на своём поле проиграл "Зениту" в матче 8-го тура РПЛ со счётом 1:2. На гол Александра Соболева петербуржцы ответили точными ударами Деяна Ловрена и Андрея Мостового.
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ФК "Спартак-Москва"