Почти 250 человек в Кузбассе ищут пропавших при сборе грибов пенсионерку и её внука

Число людей, задействованных в поисках пенсионерки и её 10-летнего внука, которые пропали при сборе грибов в тайге в Прокопьевском округе Кузбасса, увеличено до 250 человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

"Увеличено количество полицейских, задействованных в поисковой операции в Прокопьевском округе. <...> Общая численность группировки составляет около 250 человек", — говорится в сообщении.

Пропавшие пенсионерка и её внук. Фото © "ВКонтакте" / Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Кузбасс

К месту проведения поисковой операции уже прибыло порядка 120 сотрудников органов внутренних дел из разных городов Кузбасса и областного полицейского главка. Соответствующее указание сделал начальник ГУ МВД РФ по региону генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов. Также в поисках будет задействован вертолёт Росгвардии. В ведомстве также отметили, что пенсионерку и мальчика ищут уже на протяжении двух суток.