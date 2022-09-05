Фрегат "Маршал Шапошников" отработал уничтожение подлодки на учениях "Восток-2022"

Фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" отработал уничтожение подводной лодки и провёл артиллерийские стрельбы в рамках стратегических учений "Восток-2022". Об этом сообщает Восточный военный округ по ТОФ.

Безопасность корабля от морских мин при выходе в акваторию залива Петра Великого обеспечили два тральщика БТ-215 и БТ-325. Следуя впереди по курсу корабля по фарватеру, они осуществили проводку фрегата за тралами. При форсировании "Маршалом Шапошниковым" района с высокой минной опасностью артиллерийские расчёты корабля обнаружили и уничтожили макеты морских плавающих мин. Для этих целей были задействованы скорострельные 30-миллиметровые автоматические артиллерийские установки АК-630.

По замыслу учений, гидроакустики фрегата на границе территориальных вод РФ обнаружили подводную лодку условного противника. После выполнения противолодочного манёвра, затруднившего действия подлодки по атаке корабля, с борта фрегата был поднят вертолёт Ка-27ПЛ, который условно задействовал опускаемую гидроакустическую станцию.

"После обнаружения субмарины и её отказа всплыть в район нахождения ПЛ был нанесён бомбовый удар из реактивной бомбомётной установки РБУ-6000", — указали в пресс-службе.

На следующем этапе практических действий экипаж во взаимодействии с двумя ракетными катерами Р-20 и Р-24 вступил в морской бой с кораблями условного противника. Огонь по морскому буксируемому щиту-мишени вёлся с применением современной 100-миллиметровой универсальной корабельной артиллерийской установки А-190. Также "Маршал Шапошников" комплексно применил артиллерийские установки А-190 и АК-630 и осуществил постановку активных радиоэлектронных помех.

Завершающими задачами корабля стали борьба за живучесть на ходу и отработка противодиверсионных задач при стоянке корабля на незащищённом рейде.