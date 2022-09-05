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5 сентября, 08:42

В Энергодаре сбили два беспилотника, которые пытались атаковать штаб "Мы вместе с Россией"

В Энергодаре сбиты два беспилотника, которые пытались ударить по штабу движения "Мы вместе с Россией". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на администрацию города.

"Два беспилотника-камикадзе сбиты при попытке нанести удар по штабу движения "Мы вместе с Россией" в Энергодаре", — говорится в сообщении.

  • В Энергодаре сбили два беспилотника, которые пытались атаковать штаб "Мы вместе с Россией". Фото © Telegram / РИА "Новости"
    В Энергодаре сбили два беспилотника, которые пытались атаковать штаб "Мы вместе с Россией". Фото © Telegram / РИА "Новости"
  • В Энергодаре сбили два беспилотника, которые пытались атаковать штаб "Мы вместе с Россией". Фото © Telegram / РИА "Новости"
    В Энергодаре сбили два беспилотника, которые пытались атаковать штаб "Мы вместе с Россией". Фото © Telegram / РИА "Новости"
  • В Энергодаре сбили два беспилотника, которые пытались атаковать штаб "Мы вместе с Россией". Фото © Telegram / РИА "Новости"
    В Энергодаре сбили два беспилотника, которые пытались атаковать штаб "Мы вместе с Россией". Фото © Telegram / РИА "Новости"
  • В Энергодаре сбили два беспилотника, которые пытались атаковать штаб "Мы вместе с Россией". Фото © Telegram / РИА "Новости"
    В Энергодаре сбили два беспилотника, которые пытались атаковать штаб "Мы вместе с Россией". Фото © Telegram / РИА "Новости"

В Энергодаре сбили два беспилотника, которые пытались атаковать штаб "Мы вместе с Россией". Фото © Telegram / РИА "Новости"

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В Администрации Энергодара уточнили, что в результате происшествия пострадавших нет. Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

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Ранее в Запорожской области неизвестные с дрона подожгли пункт полиции. Огонь повредил шифер диаметром около 15 сантиметров. Пожар удалось потушить своими силами, никто не пострадал.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Светлана Оперук
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