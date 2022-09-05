В Энергодаре сбили два беспилотника, которые пытались атаковать штаб "Мы вместе с Россией"
В Энергодаре сбиты два беспилотника, которые пытались ударить по штабу движения "Мы вместе с Россией". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на администрацию города.
"Два беспилотника-камикадзе сбиты при попытке нанести удар по штабу движения "Мы вместе с Россией" в Энергодаре", — говорится в сообщении.
В Администрации Энергодара уточнили, что в результате происшествия пострадавших нет. Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов.
Ранее в Запорожской области неизвестные с дрона подожгли пункт полиции. Огонь повредил шифер диаметром около 15 сантиметров. Пожар удалось потушить своими силами, никто не пострадал.
ТАСС / Сергей Мальгавко