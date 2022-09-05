В Энергодаре сбили два беспилотника, которые пытались атаковать штаб "Мы вместе с Россией"

В Энергодаре сбиты два беспилотника, которые пытались ударить по штабу движения "Мы вместе с Россией". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на администрацию города.

"Два беспилотника-камикадзе сбиты при попытке нанести удар по штабу движения "Мы вместе с Россией" в Энергодаре", — говорится в сообщении.









В Администрации Энергодара уточнили, что в результате происшествия пострадавших нет. Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов.