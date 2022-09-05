Мишустин предложил вернуть на российские производства цеховых врачей

В России нужно возродить практику работы цеховых врачей, которые смогут вовремя выявлять признаки начального развития заболеваний у работников. Об этом в ходе оперативного совещания заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Есть у вас хорошая инициатива — развитие производственной медицины и открытие небольшими предприятиями такой службы прямо на таких объектах. Давайте её реализуем и, конечно, окажем содействие и тем компаниям, где уже есть соответствующие подразделения", — сказал глава кабмина после доклада вице-премьера Татьяны Голиковой.

По сути, добавил Мишустин, речь идёт о возрождении практики цеховых врачей. Они смогут проконсультировать работников, проведут диспансеризацию, направят на исследования, а если необходимо, окажут помощь с госпитализацией. Правительство, в свою очередь, поможет предприятиям заключить соглашения с государственными организациями здравоохранения. Он призвал Голикову довести начатую работу до реальных результатов.

По словам вице-премьера, благодаря этому производственная медицина станет одним из ключевых факторов укрепления общественного здоровья граждан. При этом она подчеркнула, что подобный опыт уже реализуется на крупных предприятиях при участии Федерального медико-биологического агентства.