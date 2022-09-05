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5 сентября, 08:58

Умер двукратный олимпийский чемпион Борис Лагутин

Двукратный олимпийский чемпион, советский боксёр Борис Лагутин умер вечером 4 сентября на 85-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Федерации бокса России.

"Федерация бокса России выражает искренние соболезнования родным, близким и почитателям таланта Бориса Николаевича", говорится в тексте сообщения.

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Свои соболезнования также выразил президент Международной федерации бокса (IBA) Умар Кремлёв. Борис Лагутин брал золото Олимпийских игр 1964 и 1968 годов. Также он становился бронзовым призёром Игр 1960 года, дважды выигрывал чемпионат Европы и шесть раз — чемпионат СССР.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Шамиль Гаджиев

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