Умер двукратный олимпийский чемпион Борис Лагутин

Двукратный олимпийский чемпион, советский боксёр Борис Лагутин умер вечером 4 сентября на 85-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Федерации бокса России.

Умер семикратный чемпион мира по хоккею с мячом в составе сборной СССР Александр Измоденов

Свои соболезнования также выразил президент Международной федерации бокса (IBA) Умар Кремлёв. Борис Лагутин брал золото Олимпийских игр 1964 и 1968 годов. Также он становился бронзовым призёром Игр 1960 года, дважды выигрывал чемпионат Европы и шесть раз — чемпионат СССР.