Два сотрудника Посольства РФ погибли при взрыве в Кабуле
В МИД РФ сообщили о двух погибших сотрудниках посольства при взрыве в Кабуле
Два сотрудника Посольства РФ погибли при взрыве у здания дипмиссии. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.
"5 сентября в 10:50 по кабульскому времени в непосредственной близости от входа в консульский отдел Посольства России в Кабуле неизвестный боевик привёл в действие взрывное устройство. В результате атаки погибло два сотрудника дипмиссии, среди афганских граждан тоже есть пострадавшие", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
В МИД также подчеркнули, что посольство находится в плотном контакте со службами безопасности Афганистана.
Напомним, о взрыве в столице Афганистана стало известно сегодня. Всё случилось на улице Дар-уль-Аман. Местные жители сообщали о большом количестве машин скорой помощи, которые отправились на место. Ранее СМИ писали, что в результате атаки пострадали дипломат и охранник Посольства РФ.
Getty Images / Bilal Guler / Anadolu Agency