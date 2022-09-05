Два сотрудника Посольства РФ погибли при взрыве в Кабуле

Два сотрудника Посольства РФ погибли при взрыве у здания дипмиссии. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

"5 сентября в 10:50 по кабульскому времени в непосредственной близости от входа в консульский отдел Посольства России в Кабуле неизвестный боевик привёл в действие взрывное устройство. В результате атаки погибло два сотрудника дипмиссии, среди афганских граждан тоже есть пострадавшие", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В МИД также подчеркнули, что посольство находится в плотном контакте со службами безопасности Афганистана.