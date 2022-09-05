Полуфиналистами отбора в телешоу "Классная тема!" стали 35 учителей

В кастинге приняли участие шесть тысяч педагогов из разных уголков страны, а также из республик Донбасса. Отбором полуфиналистов занималась экспертная комиссия Минпросвещения. В течение нескольких недель эксперты изучали анкеты и видеовизитки учителей.

В итоге в число полуфиналистов вошли как молодые специалисты, так и педагоги со стажем, работающие в школах. Кроме того, среди них есть и преподаватели, которые ведут авторские программы на региональных телеканалах, а также участники различных федеральных проектов, в том числе "Большая перемена", "Воспитать человека", "Учитель года России". С первыми уроками полуфиналистов конкурса можно познакомиться в сообществе проекта "Классная тема!" в соцсети "ВКонтакте". Напомним, проект призван представить самых ярких современных педагогов и поднять престиж важнейшей профессии будущего. Победитель получит главный приз — авторскую программу на федеральном телеканале.