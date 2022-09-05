В России может появиться институт для регулирования украинского языка

"Русский и украинский языки сформировались на основе некогда общего древнерусского языка, чем и обусловлена их схожесть", — написал парламентарий в письме, текст которого приводит RT .

Украинский язык остаётся неотъемлемой, значимой частью культуры России, а в Крыму наравне с русским и крымско-татарским имеет статус государственного, указал депутат. Для его защиты предлагается создать новое учреждение, которое будет независимым от политических решений и попыток искусственных реформ языка со стороны Киева. Депутат напомнил, что "в период формирования украинских националистических идей в начале XX века, а также в наши дни предпринимаются попытки искусственно изменить правописание, фонетику украинского языка, интегрировать в него новую лексику с целью отдалить от русского".