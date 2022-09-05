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Регион
Опубликовано 5 сентября 2022, 12:14

В России может появиться институт для регулирования украинского языка

Депутат Фёдоров предложил создать в России институт регулирования украинского языка

В России необходимо создать учреждение, которое займётся регулированием украинского языка. С таким предложением выступил депутат Госдумы Евгений Фёдоров, направив письмо на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова.

"Русский и украинский языки сформировались на основе некогда общего древнерусского языка, чем и обусловлена их схожесть", — написал парламентарий в письме, текст которого приводит RT.

Украинский язык остаётся неотъемлемой, значимой частью культуры России, а в Крыму наравне с русским и крымско-татарским имеет статус государственного, указал депутат. Для его защиты предлагается создать новое учреждение, которое будет независимым от политических решений и попыток искусственных реформ языка со стороны Киева. Депутат напомнил, что "в период формирования украинских националистических идей в начале XX века, а также в наши дни предпринимаются попытки искусственно изменить правописание, фонетику украинского языка, интегрировать в него новую лексику с целью отдалить от русского".

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Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил о подготовке в стране учебника по классическому украинскому языку. Кроме того, для продолжения обучения разработаны специальные учебные планы и методические материалы, а учителя прошли соответствующее повышение квалификации.

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Артур Лапсаков
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