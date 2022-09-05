В Кремле отвергли возможность превентивного ограничения поставок нефти в европейские страны

Россия рассматривает ограничение поставок нефти в другие страны только в качестве ответной меры на недружественные шаги. Об этом в беседе с журналистами в понедельник сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

У представителя Кремля спросили, когда Россия намерена отказаться от поставок нефти в страны G7 из-за их идеи ввести потолок цен на такое сырьё: как только такие ограничения будут введены или превентивно.