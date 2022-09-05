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5 сентября, 09:20

В Кремле отвергли возможность превентивного ограничения поставок нефти в европейские страны

Россия рассматривает ограничение поставок нефти в другие страны только в качестве ответной меры на недружественные шаги. Об этом в беседе с журналистами в понедельник сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

У представителя Кремля спросили, когда Россия намерена отказаться от поставок нефти в страны G7 из-за их идеи ввести потолок цен на такое сырьё: как только такие ограничения будут введены или превентивно.

"Конечно, это может быть только ответной мерой", — сказал Песков.

Пушков предрёк Западу провал из-за решения G7 ограничить цену российской нефти

Пушков предрёк Западу провал из-за решения G7 ограничить цену российской нефти

Напомним, 2 сентября главы минфинов стран "Большой семёрки" договорились ввести предельные цены на поставки российских энергоносителей. В связи с этим глава Минфина США Джэнет Йеллен выразила надежду на падение доходов России и уменьшение стоимости энергоносителей на глобальном рынке. А в ЕК пригрозили России последствиями в случае несоблюдения газовых контрактов.

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ТАСС / picture-alliance / dpa / Stefan Sauer

Александр Юнашев

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