В Кремле отвергли возможность превентивного ограничения поставок нефти в европейские страны
Россия рассматривает ограничение поставок нефти в другие страны только в качестве ответной меры на недружественные шаги. Об этом в беседе с журналистами в понедельник сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
У представителя Кремля спросили, когда Россия намерена отказаться от поставок нефти в страны G7 из-за их идеи ввести потолок цен на такое сырьё: как только такие ограничения будут введены или превентивно.
"Конечно, это может быть только ответной мерой", — сказал Песков.
Напомним, 2 сентября главы минфинов стран "Большой семёрки" договорились ввести предельные цены на поставки российских энергоносителей. В связи с этим глава Минфина США Джэнет Йеллен выразила надежду на падение доходов России и уменьшение стоимости энергоносителей на глобальном рынке. А в ЕК пригрозили России последствиями в случае несоблюдения газовых контрактов.
ТАСС / picture-alliance / dpa / Stefan Sauer