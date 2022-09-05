Боевики ИГИЛ взяли ответственность за теракт возле Посольства РФ в Кабуле
Террористическая группировка ИГИЛ* взяла на себя ответственность за теракт около Посольства РФ в столице Афганистана Кабуле. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление группировки.
Напомним, о взрыве в столице Афганистана стало известно сегодня. Всё случилось на улице Дар-уль-Амана. Местные жители сообщали о большом количестве машин скорой помощи, которые отправились на место. Позже в МИД РФ уточнили, что в результате происшествия погибли два сотрудника российской дипмиссии. При этом телеканал Аль-Джазира со ссылкой на афганский источник в правоохранительных органах утверждает, что не менее восьми человек стали жертвами теракта.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.