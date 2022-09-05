ВСУ в очередной раз обстреляли приграничный посёлок в Курской области

Украинские военные 5 сентября обстреляли посёлок Тёткино в Курской области. Об этом в телеграм-канале заявил губернатор региона Роман Старовойт.









"Сегодня около 19:00 ВСУ снова обстреляли посёлок Тёткино в Глушковском районе. Зафиксировано не менее 12 прилётов. Система оповещения сработала вовремя, пострадавших нет", — написал он.

Старовойт добавил, что ущерб получили несколько домовладений, в них повреждены окна, крыши, заборы и надворные постройки. Также зафиксировано попадание снаряда в колодец с водой. Сейчас на месте работают специалисты, которые установят степень нанесённого вреда. Помощь владельцам повреждённых жилых строений будет оказана в оперативные сроки, подчеркнул курский губернатор.