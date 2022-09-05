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5 сентября, 17:55

ВСУ в очередной раз обстреляли приграничный посёлок в Курской области

Губернатор Старовойт: Украинские военные обстреляли посёлок Тёткино в Курской области

Украинские военные 5 сентября обстреляли посёлок Тёткино в Курской области. Об этом в телеграм-канале заявил губернатор региона Роман Старовойт.

  • Последствия обстрела посёлка Тёткино 5 сентября со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Роман Старовойт
    Последствия обстрела посёлка Тёткино 5 сентября со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Роман Старовойт
  • Последствия обстрела посёлка Тёткино 5 сентября со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Роман Старовойт
    Последствия обстрела посёлка Тёткино 5 сентября со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Роман Старовойт
  • Последствия обстрела посёлка Тёткино 5 сентября со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Роман Старовойт
    Последствия обстрела посёлка Тёткино 5 сентября со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Роман Старовойт
  • Последствия обстрела посёлка Тёткино 5 сентября со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Роман Старовойт
    Последствия обстрела посёлка Тёткино 5 сентября со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Роман Старовойт

Последствия обстрела посёлка Тёткино 5 сентября со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Роман Старовойт

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"Сегодня около 19:00 ВСУ снова обстреляли посёлок Тёткино в Глушковском районе. Зафиксировано не менее 12 прилётов. Система оповещения сработала вовремя, пострадавших нет", — написал он.

Старовойт добавил, что ущерб получили несколько домовладений, в них повреждены окна, крыши, заборы и надворные постройки. Также зафиксировано попадание снаряда в колодец с водой. Сейчас на месте работают специалисты, которые установят степень нанесённого вреда. Помощь владельцам повреждённых жилых строений будет оказана в оперативные сроки, подчеркнул курский губернатор.

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Ранее курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле посёлка Тёткино со стороны ВСУ 3 сентября. Тогда инцидент произошёл около пяти часов вечера.

Обложка ©

Telegram / Роман Старовойт

Никита Осипов

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