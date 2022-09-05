Путин поручил обеспечить трудовые гарантии тем, кто хочет стать добровольцем в СВО

Президент России Владимир Путин поручит правительству обеспечить трудовые гарантии гражданам, которые хотят участвовать в специальной военной операции на Украине в качестве добровольцев. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он рассказал, что после завершения программы в Петропавловске-Камчатском российский лидер встретился с одним из сотрудников регионального управления МЧС, который обратился к президенту с личной просьбой. Спасатель поведал, что обращался в военкомат по месту жительства, пытаясь записаться в ряды добровольцев для участия в "Операции Z".

"При этом он столкнулся с ситуацией, когда по закону ему не может быть представлен длительный отпуск и не может быть гарантировано возвращение к той должности, которую он занимал до участия в СВО. Владимир Путин пообещал этому сотруднику дать поручение, обратить внимание правительства на пробел в российском законодательстве, а также указать на то, что при возникновении подобных случаев законодательство РФ необходимо привести в соответствие с ситуацией де-факто", — отметил Песков.

По словам пресс-секретаря российского лидера, эти поправки в законодательство, в частности, должны обеспечить возможность длительного отпуска при сохранении текущей должности потенциального добровольца.