Глава МИД Афганистана выразил соболезнования Лаврову в связи с терактом в Кабуле
Глава МИД в сформированном движением "Талибан"* правительстве Афганистана Амир Хан Моттаки по телефону выразил соболезнования министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову в связи с терактом у Посольства России в Кабуле. Об этом сообщил пресс-секретарь афганского внешнеполитического ведомства Абдул Кахар Балхи.
"Исполняющий обязанности министра иностранных дел выразил соболезнования российскому коллеге в связи с сегодняшним взрывом у Посольства РФ в Кабуле", — написал Балхи в соцсетях.
Моттаки также пообещал Лаврову, что будет проведено всестороннее расследование произошедшей трагедии.
Напомним, о взрыве в столице Афганистана стало известно сегодня. Всё случилось на улице Дар-уль-Амана. Местные жители сообщали о большом количестве машин скорой помощи, которые отправились на место. Позже в МИД РФ уточнили, что в результате происшествия погибли два сотрудника российской дипмиссии. При этом телеканал Аль-Джазира со ссылкой на афганский источник в правоохранительных органах утверждает, что не менее восьми человек стали жертвами теракта.
Кадр из видео Twitter / Aamaj News English