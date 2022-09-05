Глава МИД Афганистана выразил соболезнования Лаврову в связи с терактом в Кабуле

Глава МИД в сформированном движением "Талибан"* правительстве Афганистана Амир Хан Моттаки по телефону выразил соболезнования министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову в связи с терактом у Посольства России в Кабуле. Об этом сообщил пресс-секретарь афганского внешнеполитического ведомства Абдул Кахар Балхи.