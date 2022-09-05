Макрону понравилась идея ввести потолок цены на российский газ

Франция готова поддержать инициативу Еврокомиссии по установлению потолка цен на российский газ. Об этом заявил в понедельник президент страны Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

"Если Еврокомиссия решит установить потолок цены на российский газ, поставляемый по газопроводу, Франция поддержит эту меру", — сказал политик.