Макрону понравилась идея ввести потолок цены на российский газ
Франция готова поддержать инициативу Еврокомиссии по установлению потолка цен на российский газ. Об этом заявил в понедельник президент страны Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
"Если Еврокомиссия решит установить потолок цены на российский газ, поставляемый по газопроводу, Франция поддержит эту меру", — сказал политик.
Макрон добавил, что доля российского газа на рынке Евросоюза с начала года снизилась с 50% до 9%.
Напомним, 2 сентября главы минфинов стран "Большой семёрки" договорились ввести предельные цены на поставки российских энергоносителей. В связи с этим глава Минфина США Джэнет Йеллен выразила надежду на падение доходов России и уменьшение стоимости энергоносителей на глобальном рынке. А в ЕК пригрозили России последствиями в случае несоблюдения газовых контрактов.