Премьер Польши Моравецкий надеется, что Британия при Трасс усилит поддержку Украины

"Я могу сказать, что очень, очень рад, потому что это будет, по крайней мере, продолжением, возможно, даже укреплением в соответствии с её заявлениями британской политики, которая была де-факто политикой, идентичной нашей польской политике поддержки Украины в её борьбе за независимость, свободу, суверенитет, за наши европейские ценности", — сказал он.