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5 сентября, 16:17

Премьер Польши Моравецкий надеется, что Британия при Трасс усилит поддержку Украины

Премьер Польши Матеуш Моравецкий выразил надежду, что Великобритания под руководством нового премьер-министра Лиз Трасс усилит поддержку Украины.

"Я могу сказать, что очень, очень рад, потому что это будет, по крайней мере, продолжением, возможно, даже укреплением в соответствии с её заявлениями британской политики, которая была де-факто политикой, идентичной нашей польской политике поддержки Украины в её борьбе за независимость, свободу, суверенитет, за наши европейские ценности", — сказал он.

Моравецкий поздравил премьер-министра Лиз Трасс с победой и отметил важность наличия такого союзника в НАТО — могущественной Великобритании, которая обладает сильной армией и не жалеет сил и средств для поддержания стабильности в восточной части Европы, а также для восстановления мира на Украине и сохранения свободы, независимости и суверенитета страны.

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Напомним, за кандидатуру 47-летней Трасс отдали голоса 81 326 членов партии. Её оппонент, 42-летний бывший министр финансов Риши Сунак, получил 60 399 голосов. На посту премьер-министра она сменила Бориса Джонсона.

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ТАСС / EPA / STEPHANIE LECOCQ

Григорий Воронцов

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