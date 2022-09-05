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5 сентября, 16:03

Минцифры в тестовом режиме запустило маркетплейс отечественного ПО

Минцифры запустило маркетплейс отечественного программного обеспечения в тестовом режиме. Как сообщил замглавы министерства Максим Паршин, он будет развиваться на основе отзывов и комментариев пользователей.

"Мы запустили маркетплейс отечественного ПО. Сейчас он работает в тестовом режиме и будет развиваться на основе отзывов и комментариев пользователей", — сказал замминистра.

Паршин отметил, что в скором времени появится возможность поставить оценку ПО, добавить комментарий и увидеть рейтинг продуктов. Он также пригласил правообладателей российского программного обеспечения подавать заявки на размещение его на платформе.

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Варвара Романова

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