Путин поручил правительству проработать условия использования в России зарубежного софта
Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать условия использования в стране зарубежного софта. Соответствующее распоряжение появилось в перечне по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Так, кабмин должен до 1 октября текущего года представить идеи по определению специальных условий применения иностранного ПО, в отношении которого российские пользователи не могут исполнить действующие договорные обязательства.
Ранее Лайф писал, что Правительство России разработает меры для обеспечения технологической независимости РФ от иностранного программного обеспечения. Соответствующее поручение кабмину также дал глава государства Владимир Путин.