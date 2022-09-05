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5 сентября, 10:54

Путин поручил правительству проработать условия использования в России зарубежного софта

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать условия использования в стране зарубежного софта. Соответствующее распоряжение появилось в перечне по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Так, кабмин должен до 1 октября текущего года представить идеи по определению специальных условий применения иностранного ПО, в отношении которого российские пользователи не могут исполнить действующие договорные обязательства.

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Ранее Лайф писал, что Правительство России разработает меры для обеспечения технологической независимости РФ от иностранного программного обеспечения. Соответствующее поручение кабмину также дал глава государства Владимир Путин.

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Kremlin.ru

Никита Осипов

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